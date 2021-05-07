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Специалисты свердловского Россельхознадзора обнаружили в свином мясе сальмонеллу

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Свердловский Россельхознадзор в рамках государственного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции обнаружил свинину, зараженную сальмонеллой. Специалисты испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора, проводившие анализ проб, направили информацию о выявлении опасного продукта инспекторам надзорного ведомства.

«Заражение продукта сальмонеллами может произойти при нарушении санитарно-гигиенических норм и правил на любой стадии производства, хранения и перемещения продукции. Сальмонеллы устойчивы к антибиотикам и дезинфицирующим средствам, выживают в условиях экстремального холода, сохраняют способность к размножению в мясе — до полугода. Погибают при кипячении и при прямом воздействии ультрафиолетового излучения», — говорится в сообщении на официальном сайте ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

Специалисты Управления Россельхознадзора в ближайшее время примут экстренные меры, чтобы обезопасить потребителей.

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