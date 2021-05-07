Специалисты свердловского Россельхознадзора обнаружили в свином мясе сальмонеллу

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Свердловский Россельхознадзор в рамках государственного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции обнаружил свинину, зараженную сальмонеллой. Специалисты испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора, проводившие анализ проб, направили информацию о выявлении опасного продукта инспекторам надзорного ведомства.
«Заражение продукта сальмонеллами может произойти при нарушении санитарно-гигиенических норм и правил на любой стадии производства, хранения и перемещения продукции. Сальмонеллы устойчивы к антибиотикам и дезинфицирующим средствам, выживают в условиях экстремального холода, сохраняют способность к размножению в мясе — до полугода. Погибают при кипячении и при прямом воздействии ультрафиолетового излучения», — говорится в сообщении на официальном сайте ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».
Специалисты Управления Россельхознадзора в ближайшее время примут экстренные меры, чтобы обезопасить потребителей.
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Специалисты свердловского Россельхознадзора провели проверку сыров, предлагаемых к ...07.05.2021 Специалисты свердловского Россельхознадзора обнаружили антибиотики в говядине
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила в пробах ...12.02.2021 Свердловский Россельхознадзор запретил реализацию 40 тонн лука-севка из Нидерландов
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выдало два предписания о запрете ...17.07.2017 За полгода Россельхознадзор выявил на Среднем Урале 78 тонн опасного арахиса с кадмием
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. За I полугодие 2017 года специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской ...03.10.2012 Россельхознадзором выявлено 0,14 тонны крупы, не соответствующей требованиям нормативов
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2012. ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» в порядке государственного ...