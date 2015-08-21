Свердловский Россельхознадзор в ходе проверок торговых сетей выявил 50% некачественных сыров сорта «Российский»

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Специалисты свердловского Россельхознадзора провели проверку сыров, предлагаемых к продаже в одной из торговых сетей региона. По ее итогам 50% обследованных сыров «Российский» не прошли проверку на содержание жира.
Анализ проводили специалисты регионального референтного центра Россельхознадзора, информация об итогах проверки опубликована на официальном сайте организации.
Пробы взяли для шести сыров, в трех из которых жира оказалось меньше нормы. В Россельхознадзоре отметили, что некоторые производители заменяют молочный жир на модифицированный растительный или говяжий жир для экономии.
Результаты проверки были переданы в торговую сеть, где специалисты брали пробы. Ритейлер должен принять меры, чтобы некачественный сыр больше не появлялся на прилавках.
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