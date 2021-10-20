Минтруд РФ рассчитывает снизить уровень бедности до 6,5% к 2030 году

УрБК, Москва, 16.06.2023. Минтруд РФ намерен достичь целевого показателя в 6,5% по уровню бедности к концу 2030 года. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков, сообщает «Интерфакс».
По итогам 2022 года уровень бедности в стране составил 9,8%. В последние три года наблюдалась динамика к снижению. Полученный в прошлом году результат министр назвал «очень хорошим показателем».
По данным Росстата, в I квартале 2023 года доходы ниже прожиточного минимума имели 19,6 млн человек против 20,9 млн в прошлом году. Граница бедности в январе-марте составила 14 тыс. 026 руб.
УрБК, Москва, 20.10.2021. Средний уровень бедности в России снизился с 12,3% до 12,1%. Об этом заявил в Совете ...07.08.2019 В России 26% несовершеннолетних живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума
Согласно данным за 2017 год, в России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже ...07.08.2019 В России 26% несовершеннолетних живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума
УрБК, Москва, 07.08.2019. Согласно данным за 2017 год, в России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут в ...16.05.2019 Более 400 тыс. свердловчан живут за чертой бедности
Каждый десятый житель Среднего Урала находится за чертой бедности, следует из опубликованных данных Свердловскстата. ...16.05.2019 Более 400 тыс. свердловчан живут за чертой бедности
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. Каждый десятый житель Среднего Урала находится за чертой бедности, следует из ...