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Минтруд РФ рассчитывает снизить уровень бедности до 6,5% к 2030 году

УрБК, Москва, 16.06.2023. Минтруд РФ намерен достичь целевого показателя в 6,5% по уровню бедности к концу 2030 года. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков, сообщает «Интерфакс».

По итогам 2022 года уровень бедности в стране составил 9,8%. В последние три года наблюдалась динамика к снижению. Полученный в прошлом году результат министр назвал «очень хорошим показателем».

По данным Росстата, в I квартале 2023 года доходы ниже прожиточного минимума имели 19,6 млн человек против 20,9 млн в прошлом году. Граница бедности в январе-марте составила 14 тыс. 026 руб.

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