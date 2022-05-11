В Челябинской области полицейские выявили факт коммерческого подкупа должностного лица организации в сфере добычи природного газа

УрБК, Челябинск, 16.06.2023. Специалисты Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с южноуральскими коллегами в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили должностное лицо, подозреваемое в коммерческом подкупе. Мужчина за денежное вознаграждение подписывал документы об успешном проведении ремонтных работ на автогазозаправочных станциях без надлежащей проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что из-за незаконных действий начальника отдела капитального строительства организация, владеющая автогазозаправочными станциями, понесла ущерб в размере более 1,1 млн руб.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.
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