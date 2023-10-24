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24.10.2023

В Екатеринбурге на 6 млн рублей оштрафовали за коммерческий подкуп бывшего топ-менеджера ТС «Монетка»

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор бывшему руководителю департамента торговой сети «Монетка» по уголовному делу о коммерческом подкупе. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 6 лет. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.

Судом было установлено, что в период с 2019 по 2020 годы мужчина занимал должность руководителя департамента эксплуатации управляющей компании ТС «Монетка». За взятку в размере 900 тыс. руб. он повлиял на результаты открытых конкурсов, размещенных на электронной площадке в сети Интернет, на заключение с взяткодателями договоров на общую сумму свыше 11 млн руб. на выполнение технологических услуг. Топ-менеджера торговой сети задержали в момент передачи денег.

Взяткодателю также назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу.
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