В Екатеринбурге на 6 млн рублей оштрафовали за коммерческий подкуп бывшего топ-менеджера ТС «Монетка»

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. ООО «Евро-азиатская компания» из Первоуральска оштрафовали на 500 тыс. руб. за ...11.10.2021 Первоуральский суд вынес приговор работнику предприятия по делу о коммерческом подкупе на сумму 506 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. Первоуральский городской суд на основании доказательств, представленных государственным ...29.11.2019 В Екатеринбурге осудили бывшего сотрудника Ростехнадзора за получение взятки
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...11.11.2019 В Челябинской области суд вынес приговор жителям за незаконную вырубку деревьев с причинением ущерба в 34 млн рублей
УрБК, Челябинск, 11.11.2019. Катав-Ивановский городской суд Челябинской области вынес приговор трем местным жителям за ...08.12.2016 В Екатеринбурге за растрату выделенных на восстановление Южной Осетии средств осуждены три человека
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2016. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...