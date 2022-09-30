Бывший руководитель по производству компании «Талицкие молочные фермы» предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2022. В Первоуральске перед судом предстанет 43-летняя жительница Башкортостана, обвиняемая в ...11.10.2021 Первоуральский суд вынес приговор работнику предприятия по делу о коммерческом подкупе на сумму 506 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. Первоуральский городской суд на основании доказательств, представленных государственным ...11.10.2018 Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за хищение 1,1 млн рублей в компании «ДиетДар»
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...05.10.2018 В Екатеринбурге управляющего ООО «Золотая Горка» обвиняют в коммерческом подкупе на 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении временного управляющего ООО ...20.09.2012 Экс-директор ОАО «Юграгаз» оштрафован на 4 млн рублей за взятку
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2012. Бывший директор ОАО «Юграгаз» признан виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщает ...