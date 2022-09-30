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Бывший руководитель по производству компании «Талицкие молочные фермы» предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В Талице перед судом предстанет бывший директор по производству в производственном цехе ООО «Талицкие молочные фермы». Женщина обвиняется в коммерческом подкупе.

По данным следствия, обвиняемая в ходе работы в 2017-2018 годах получила от директора сторонней организации 580 тыс. руб. В обмен женщина должна была помочь выбрать эту организацию в качестве поставщика преформ и заключить с ней договор поставки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области

«Обвиняемая в указанный период выполняла организационно-распорядительные функции в ООО «Талицкие молочные фермы», обладая, кроме прочих, полномочиями по подбору поставщиков упаковки для готовой продукции, направлению заявок на поставку товаров, согласованию счетов на оплату и направлению их в финансовый отдел для оплаты», — говорится в сообщении.

Директор знала, что коммерческая организация продает продукцию екатеринбургского филиала одного из предприятий, с которым у ООО «Талицкие молочные фермы» уже заключен прямой договор поставки преформ для выдува ПЭТ-бутылок. Она помогла расторгнуть старый договор и заключить новый с организацией, которая выдала ей денежное вознаграждение. Эти средства перечислили на расчетный счет обвиняемой.

Уголовное дело по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего или иных лиц, в крупном размере» рассмотрит Талицкий районный суд.
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