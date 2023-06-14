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В Первоуральске осудили мошенниц за оформление 114 займов в МФО по документам сотрудников администрации города

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. В Первоуральске вынесен приговор двум местным жительницам, которые оформили займы на сумму более 8,4 млн руб. по документам сотрудников администрации городского округа. Личные данные работников в микрофинансовую организацию «МигКредит» передавала начальник отдела по расчетам с персоналом и оплате труда Первоуральского муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерских услуг», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что с октября 2018 по май 2019 года руководитель отдела передавала персональные данные, включая копии паспортов и иных личных документов, сотрудников администрации городского округа Первоуральск работнику обособленного подразделения «Первоуральское» ООО «МигКредит». На основании личных данных граждан подельница оформляла заявки на получение займа, а полученные средства делила с работницей МБУ «Центр бухгалтерских услуг». Всего женщины оформили 114 договоров займа.

Женщинам был вынесен приговор в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Одна из подельниц получила наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы, вторая осужденная получила срок лишения свободы на 2 года 10 месяцев 2 дня с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 18 дней. Обе осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. С граждан, на которых были оформлены кредитные обязательств, суммы долга были списаны.

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