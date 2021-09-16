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Вчера, 18:01

Объем вкладов физических лиц в Свердловской области достиг 885 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. На 1 мая 2023 года объем вкладов физических лиц в Свердловской области (без учета счетов эскроу) составил 884 млрд 861 млн руб. Об этом говорится в материалах Банка России.

На 1 мая 2022 года показатель составлял 762 млрд 389 млн руб.

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