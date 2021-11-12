В 2022 году уральцы открыли более 60 тыс. эскроу-счетов на 235 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. В 2022 году жители УрФО открыли более 60 тыс. эскроу-счетов для участия в долевом строительстве. При этом по сравнению с позапрошлым годом количество счетов увеличилось на 6%. Объем остатков средств на них также вырос (на треть) и достиг показателей в 235 млрд руб., сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



При этом максимальный прирост объема средств на счетах эскроу — более чем на треть (до 107 млрд руб.) — зафиксирован в Свердловской области. На Среднем Урале сохраняется высокий спрос на новое жилье, развивается строительный рынок.



В среднем жители УрФО хранят на счетах эскроу 3,8 млн руб. Это на 20% больше, чем в 2021 году. По мнению экспертов, увеличение вызвано ростом цен за квадратный метр во всех регионах округа.



Стоит добавить, что 96% жилых домов в УрФО строится на средства проектного финансирования. За 2022 год сумма действующих кредитных договоров с застройщиками увеличилась на 54% и достигла 624 млрд руб.