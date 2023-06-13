Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных активов россиян

УрБК, Москва, 15.06.2023. Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных в стране активов «недружественных» государств на замороженные за границей активы российских инвесторов. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков во время Петербургского международного экономического форума.



«Идея, которая обсуждается, это в различных формах, в том числе где-то в «стакане», где-то в каких-то аукционах. Просто разные формы организации некоего обмена денег и активов, которые есть у иностранных инвесторов на счетах С или счетах депо типа С, на заблокированные активы наших инвесторов», — цитирует его газета «Ведомости».



Спикер уточнил, что министерство не планирует допускать к основным торгам иностранных инвесторов, чьи активы заблокированы на Московской бирже. Окончательное решение о работе механизма будет принято в ближайший квартал. Разблокировка активов также зависит от готовности западных инвесторов участвовать в этом процессе.