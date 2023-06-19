Минфин РФ предложил возобновить публикацию отчетности эмитентами

УрБК, Москва, 19.06.2023. 1 июля текущего года прекратит действовать постановление правительства, которое позволяет российским эмитентам скрывать часть информации. Минфин РФ предлагает не продлевать срок его действия. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков в ходе Петербургского международного экономического форума.



«Понятно, что у нас сейчас новые реалии, поэтому по каким-то компаниям какая-то особая информация, будет возможность ее не раскрывать, но финансовая информация, финансовые данные — то, что нужно для того, чтобы составлять аналитику. Без этого мы не сможем работать», — цитирует его «Прайм».



Добавим, что ранее И. Чебесков рассказывал, что ведомство работает над способами обмена заблокированных активов россиян.