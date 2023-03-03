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ЦБ может ужесточить выдачу потребительских кредитов и ипотеки

УрБК, Москва, 15.06.2023. Банк России намерен наблюдать за динамикой потребительского кредитования в стране и при необходимости может ужесточить регулирование сегмента. Это объясняется желанием избежать роста необеспеченного кредитования за счет увеличения доли высокорискованных займов, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского экономического форума, сообщает «Прайм».

Также глава регулятора сказала, что будет изучаться вопрос введения количественных ограничений на выдачу рискованной ипотеки. В ЦБ считают имеющиеся инструменты достаточно эффективными для регулирования этого вопроса. Однако регулятора «беспокоит высокий рост ипотеки, особенно с применением льготных программ».

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