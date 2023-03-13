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ФТС: Доля Евросоюза в российской внешней торговле снизилась до 18%

УрБК, Москва, 15.06.2023. Доля Евросоюза в российской внешней торговле снизилась до 17,6%, хотя два года назад этот показатель составлял 38%. Об этом рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума глава Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«ЕС утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 17,6% во внешней торговле РФ с 38% два года назад», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Узбекистан и Казахстан стали крупнейшими странами-экспортерами Свердловской области.

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