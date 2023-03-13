ФТС: Доля Евросоюза в российской внешней торговле снизилась до 18%

УрБК, Москва, 15.06.2023. Доля Евросоюза в российской внешней торговле снизилась до 17,6%, хотя два года назад этот показатель составлял 38%. Об этом рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума глава Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
«ЕС утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 17,6% во внешней торговле РФ с 38% два года назад», — цитирует его РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Узбекистан и Казахстан стали крупнейшими странами-экспортерами Свердловской области.
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Узбекистан и Казахстан стали крупнейшими странами-экспортерами Свердловской области по ...13.03.2023 ФТС России частично вернулась к публикации информации о внешней торговле
УрБК, Москва, 13.03.2023. Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично вернулась к публикации статистики о ...27.01.2017 УБРиР и Harbin Bank заключили соглашение в области торгового финансирования
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Harbin Bank Co Ltd (Банк Харбин) в ...19.04.2012 Курганская таможня: ведущие места во внешней торговле занимают Венесуэла и Узбекистан
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2012. По данным отдела статистики, в I квартале 2012 года в регионе деятельности Курганской ...08.02.2012 Ведущие места во внешней торговле через Курганскую таможню занимают Узбекистан, Кувейт и Китай
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. В 2011 году, по данным деклараций на товары, оформленных на таможенных постах, в зоне ...