«Эксперт РА»: Главным риском для российской экономики может стать мировая рецессия

УрБК, Москва, 15.06.2023. Для российской экономики главным риском может стать замедление мировой активности. В этом случае произойдет снижение отечественного экспорта. Такой прогноз дала в ходе Петербургского экономического форума глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.
«На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт», — цитирует ее РИА «Новости».
По мнению М. Чекуровой, даже небольшая рецессия станет причиной снижения экспортных поступлений, а они уже ниже прошлогодних уровней. В итоге усилится давление на подавленный спрос. При этом экономист считает, что экономика России уже адаптировалась к реализовавшимся в прошлом году рискам.
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