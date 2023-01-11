УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

«Эксперт РА»: Главным риском для российской экономики может стать мировая рецессия

УрБК, Москва, 15.06.2023. Для российской экономики главным риском может стать замедление мировой активности. В этом случае произойдет снижение отечественного экспорта. Такой прогноз дала в ходе Петербургского экономического форума глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

«На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт», — цитирует ее РИА «Новости».

По мнению М. Чекуровой, даже небольшая рецессия станет причиной снижения экспортных поступлений, а они уже ниже прошлогодних уровней. В итоге усилится давление на подавленный спрос. При этом экономист считает, что экономика России уже адаптировалась к реализовавшимся в прошлом году рискам.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.01.2023 Всемирный банк ожидает спада российской экономики на 3,3% ВВП в 2023 году

Всемирный банк обновил прогноз роста мировой экономики в 2023 году. Согласно нему, российская экономика сократится на ...

11.01.2023 Всемирный банк ожидает спада российской экономики на 3,3% ВВП в 2023 году

УрБК, Москва, 11.01.2023. Всемирный банк обновил прогноз роста мировой экономики в 2023 году. Согласно нему, российская ...

16.08.2022 АКРА: Восстановление российской экономики может начаться летом 2023 года

УрБК, Москва, 16.08.2022. Восстановление российской экономики начнется летом 2023 года. Но его темпы будут небольшими ...

10.05.2016 Moody’s: По итогам 2016 года экономика России продолжит сокращение

УрБК, Москва, 10.05.2016. Экономика России сократится в 2016 году на 1,5%, однако в квартальном сопоставлении с ...

26.02.2013 Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики

УрБК, Москва, 26.02.2013. Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту ВВП России на 2013 год с 3,6 до 3,3%. Что ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга19.05.2023Свердловское УФАС оштрафовало банк «Открытие» на 350 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства
Архив новостей
Июнь 2023 (329)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18