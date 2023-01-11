«Эксперт РА»: Главным риском для российской экономики может стать мировая рецессия

УрБК, Москва, 15.06.2023. Для российской экономики главным риском может стать замедление мировой активности. В этом случае произойдет снижение отечественного экспорта. Такой прогноз дала в ходе Петербургского экономического форума глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.



«На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт», — цитирует ее РИА «Новости».



По мнению М. Чекуровой, даже небольшая рецессия станет причиной снижения экспортных поступлений, а они уже ниже прошлогодних уровней. В итоге усилится давление на подавленный спрос. При этом экономист считает, что экономика России уже адаптировалась к реализовавшимся в прошлом году рискам.