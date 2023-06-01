ЕВРАЗ направил более 20 млн рублей на обновление городского парка и приобретение оборудования для поликлиники Качканара

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. ЕВРАЗ направил более 20 млн руб. на обновление городского парка «Строитель» и на приобретение двух современных стоматологических установок для муниципальной детской поликлиники.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений Урал горно-металлургического холдинга, в Качканарской стоматологической поликлинике ежегодно проводится до 10 тыс. приемов. Это единственная в городе больница, которая имеет лицензию на оказание помощи детям. Используемое оборудование устарело и требовало оперативной замены. Две новые установки позволят сохранить количество обслуживаемых пациентов и повысить качество предоставляемых услуг.



При поддержке ЕВРАЗа также проведены реконструкция и благоустройство парка «Строитель». Заменено дорожное покрытие, налажено освещение, расставлены скамейки, смонтирована гидравлическая система и установлен современный фонтан. Отмечается, что парк «Строитель» — популярное место отдыха качканарцев. Ранее при участии компании здесь был восстановлен арт-объект «Палатки», символизирующий вклад первостроителей Качканара в развитие комбината и города.



«Сделать парк «Строитель» красивым и современным — наше общее стремление с администрацией города. Здесь проведены масштабные строительные работы, получен качественный и очень достойный результат. Преображение территории, излюбленной качканарцами, — подарок компании ко дню рождения города и 60-летию комбината», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.



На втором этапе реконструкции парка запланирована установка ограждения, малых архитектурных форм, скульптур, замена входной группы, создание летнего театра.