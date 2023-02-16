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Свердловская область получит 285 млн рублей на строительство модульных гостиниц

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Свердловская область получит в 2024 году 285 млн руб. на строительство модульных гостиниц. Соответствующую заявку ранее подал губернатор Евгений Куйвашев в рамках конкурса проектов по созданию подобных объектов, который организовало Минэкономразвития РФ, сообщает департамент информационной политики региона.

Предполагается, что эта субсидия поможет увеличить номерной фонд Среднего Урала на 200 единиц. Добавим, что в 2023 году Свердловской области было выделено 590 млн руб. в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из них 88,2 млн руб. пойдут на строительство и обновление 20 глэмпингов на территории 14 муниципалитетов.

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