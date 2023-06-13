В Свердловской области площадь природных пожаров за неделю сократилась на 92%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. По состоянию на утро 14 июня площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет 72 гектара (га). Это на 92% меньше, чем неделей ранее — 932 га, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.



Остаются активны возгорания в Гаринском районе (площадью 8 га), Ивдельском городском округе (0,2 га), Камышловском муниципальном районе (41 га), городском округе Первоуральск (0,5 га). В борьбе с огнем задействованы более 120 человек и 20 единиц спецтехники.