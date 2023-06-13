В Свердловской области площадь природных пожаров за неделю сократилась на 92%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. По состоянию на утро 14 июня площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет 72 гектара (га). Это на 92% меньше, чем неделей ранее — 932 га, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
Остаются активны возгорания в Гаринском районе (площадью 8 га), Ивдельском городском округе (0,2 га), Камышловском муниципальном районе (41 га), городском округе Первоуральск (0,5 га). В борьбе с огнем задействованы более 120 человек и 20 единиц спецтехники.
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. По состоянию на утро 13 июня в Свердловской области продолжают гореть 54 гектара лесов. ...09.06.2023 Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась до 1,2 тыс. гектаров
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. По состоянию на утро 9 июня в Свердловской области остаются активны пять лесных пожаров ...06.06.2023 В Свердловской области площадь природных пожаров сократилась до 2 тыс. гектаров
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. По состоянию на утро 6 июня в Свердловской области остаются активны 20 природных ...16.05.2023 В Свердловской области за сутки в три раза сократилась площадь лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. К концу дня 15 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза ...12.05.2023 На Среднем Урале за прошедшие сутки потушено 33 и локализовано 18 природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области за прошедшие сутки было ликвидировано 33 природных возгорания на ...