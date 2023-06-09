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Вчера, 09:20

Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1 руб. 38 коп.

УрБК, Москва, 14.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 1 руб., до 83,64 руб., евро — на 1 руб. 38 коп., до 89 руб.

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