Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1 руб. 38 коп.

УрБК, Москва, 14.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 1 руб., до 83,64 руб., евро — на 1 руб. 38 коп., до 89 руб.