Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1 руб. 38 коп.

УрБК, Москва, 14.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 1 руб., до 83,64 руб., евро — на 1 руб. 38 коп., до 89 руб.
УрБК, Москва, 09.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2023 года. Курс долл. ...09.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 87 коп.
УрБК, Москва, 09.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июня 2023 года. Курс долл. США ...08.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 08.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2023 года. Курс долл. США ...02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро вырос на 52 коп.
УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2023 года. Курс долл. США ...02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 7 коп.
УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня 2023 года. Курс долл. США ...