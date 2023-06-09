Число безработных на Среднем Урале выросло до 15,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. По состоянию на 13 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 714 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 9 июня число безработных составляло 15 тыс. 673 человека. Таким образом, за последние четыре дня показатель вырос на 41 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.
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