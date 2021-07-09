Мобильный интернет-трафик пассажиров аэропорта Кольцово вырос на 30%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В 2023 году мобильный интернет-трафик пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово вырос на 30%, а количество звонков — в 1,5 раза. Об этом говорится в исследовании «МегаФона» на основе обезличенных данных, сообщает пресс-служба компании.
Чаще всего в ожидании посадки пользователи смотрят видео. Примерно половина данных приходится на видеохостинги и онлайн-кинотеатры. В десятке самых популярных приложений находятся «ВКонтакте» и Telegram. Также востребованы банковские сервисы, карты, отзывы путешественников о местах и объектах. К часто совершаемым действиям можно отнести онлайн-покупки на маркетплейсах.
«Только в мае свыше полумиллиона наших клиентов побывали в Кольцово. Впереди целый отпускной сезон и наплыв туристов, поэтому мы подготовили оборудование к повышенной нагрузке. Наши высокоемкие индор базовые станции «Лайнер» и «Небо» установлены в терминалах внутренних и международных рейсов, что позволяет предоставлять клиентам лучший сервис и быстрый мобильный интернет. Также мы улучшили покрытие в районе аэропорта, запустив дополнительный слой в 4G», — рассказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.
Скорость передачи данных в районе «Кольцово» может превышать 100 Мбит/с. С таким интернетом можно оперативно загрузить фильм, чтобы посмотреть его во время полета.
Весной техническая служба оператора также улучшила покрытие на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге, Челябинском, Сибирском и Кольцовском трактах.
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