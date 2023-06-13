«МегаФон» увеличил скорость интернета в 3,5 раза в екатеринбургском метро

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В 2023 году мобильный интернет-трафик пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово ...16.03.2023 «МегаФон» поставил новые интернет-станции 4G в Академическом районе и микрорайоне Светлый Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. «МегаФон» расширил емкость сети и запустил новые базовые станции 4G в Академическом ...07.05.2019 «МегаФон» стал главным поставщиком телеком-услуг екатеринбургского метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2019. ПАО «МегаФон» по итогам проведенного аукциона стал главным поставщиком телеком-услуг ...08.12.2014 ТГ «Мотив» обеспечила мобильной связью станцию метро «Чкаловская»
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2014. Телекоммуникационная группа «Мотив» обеспечила связью станцию «Чкаловская» ...30.04.2013 ОАО «МегаФон» ускорило мобильный интернет в спальных районах Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2013. Оператор «МегаФон» улучшил качество связи и мобильного интернета 3G в жилых районах ...