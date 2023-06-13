УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:02

«МегаФон» увеличил скорость интернета в 3,5 раза в екатеринбургском метро

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Сотрудники «МегаФона» проанализировали обезличенные данные с базовых станций екатеринбургского метрополитена. После чего увеличили скорость мобильного интернета в 3,5 раза.

Как сообщает пресс-служба оператора сотовой связи, летом в Екатеринбурге активность людей во время поездок выросла на 33% в сравнении с началом года. На основе анализа больших данных инженеры «МегаФона» спрогнозировали рост нагрузки на телеком-объектах в метрополитене и заранее провели апгрейд сети.

«Общаться даже на максимальной глубине подземки в 43 метра помогают наши индор-базовые станции. Они установлены на каждой остановке метрополитена. К летнему сезону, когда в Екатеринбург приезжают многочисленные туристы, люди активно гуляют и перемещаются по городу, мы активировали несколько дополнительных диапазонов на базовых станциях и существенно расширили емкость сети. Это помогло увеличить территорию покрытия и максимально разогнать мобильный интернет. Средняя скорость скачивания сегодня превышает 80 Мбит/с», — рассказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.

По словам специалистов, этим летом на станции метро «Уралмаш» горожане потребляли на 41% больше трафика, чем в среднем в метро. Также отмечается востребованность мобильного интернета на станциях «Машиностроителей» и «Космонавтов». Лидером по количеству звонков стала станция «Ботаническая», где пассажиры тратят на 25% больше минут, чем в других частях метрополитена.

Отмечается, что наибольший объем интернет-трафика в метро уходит на просмотр видеороликов и фильмов, чтение Telegram и общение во «ВКонтакте». На эти сервисы приходится более трети от всех переданных данных. Также в топе предпочтений музыкальные сервисы, карты и поисковые системы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.06.2023 Мобильный интернет-трафик пассажиров аэропорта Кольцово вырос на 30%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В 2023 году мобильный интернет-трафик пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово ...

16.03.2023 «МегаФон» поставил новые интернет-станции 4G в Академическом районе и микрорайоне Светлый Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. «МегаФон» расширил емкость сети и запустил новые базовые станции 4G в Академическом ...

07.05.2019 «МегаФон» стал главным поставщиком телеком-услуг екатеринбургского метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2019. ПАО «МегаФон» по итогам проведенного аукциона стал главным поставщиком телеком-услуг ...

08.12.2014 ТГ «Мотив» обеспечила мобильной связью станцию метро «Чкаловская»

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2014. Телекоммуникационная группа «Мотив» обеспечила связью станцию «Чкаловская» ...

30.04.2013 ОАО «МегаФон» ускорило мобильный интернет в спальных районах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2013. Оператор «МегаФон» улучшил качество связи и мобильного интернета 3G в жилых районах ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (151)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18