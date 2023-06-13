«МегаФон» увеличил скорость интернета в 3,5 раза в екатеринбургском метро

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Сотрудники «МегаФона» проанализировали обезличенные данные с базовых станций екатеринбургского метрополитена. После чего увеличили скорость мобильного интернета в 3,5 раза.



Как сообщает пресс-служба оператора сотовой связи, летом в Екатеринбурге активность людей во время поездок выросла на 33% в сравнении с началом года. На основе анализа больших данных инженеры «МегаФона» спрогнозировали рост нагрузки на телеком-объектах в метрополитене и заранее провели апгрейд сети.



«Общаться даже на максимальной глубине подземки в 43 метра помогают наши индор-базовые станции. Они установлены на каждой остановке метрополитена. К летнему сезону, когда в Екатеринбург приезжают многочисленные туристы, люди активно гуляют и перемещаются по городу, мы активировали несколько дополнительных диапазонов на базовых станциях и существенно расширили емкость сети. Это помогло увеличить территорию покрытия и максимально разогнать мобильный интернет. Средняя скорость скачивания сегодня превышает 80 Мбит/с», — рассказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.



По словам специалистов, этим летом на станции метро «Уралмаш» горожане потребляли на 41% больше трафика, чем в среднем в метро. Также отмечается востребованность мобильного интернета на станциях «Машиностроителей» и «Космонавтов». Лидером по количеству звонков стала станция «Ботаническая», где пассажиры тратят на 25% больше минут, чем в других частях метрополитена.



Отмечается, что наибольший объем интернет-трафика в метро уходит на просмотр видеороликов и фильмов, чтение Telegram и общение во «ВКонтакте». На эти сервисы приходится более трети от всех переданных данных. Также в топе предпочтений музыкальные сервисы, карты и поисковые системы.