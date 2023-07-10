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«МегаФон» увеличил скорость и качество мобильного интернета на 100 локациях Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Инженеры «МегаФона» провели модернизацию сети на 100 локациях Среднего Урала. Так, улучшился мобильный интернет в городах, селах, деревнях, а также в популярных туристических местах.

Как сообщает пресс-служба оператора сотовой связи, были установлены новые базовые станции, расширена полоса в LTE. Кроме того, за счет активации дополнительных диапазонов увеличилась общая емкость сети. Также выросло качество мобильных услуг, благодаря чему в часы наибольшей загрузки интернет жителей региона останется на высокой скорости.

Модернизация телеком-оборудования прошла на самых интернет-активных улицах Екатеринбурга — 8 Марта, Щербакова, Восточная, Суходольская, Ткачей, Ленина и многих других. Над качеством услуг также поработали во всей Свердловской области — в Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Асбесте, Арамиле, Среднеуральске и прочих городах области. Среди поселков и деревень сеть стала надежнее в Курганово, Истоке, Аяте, Златогорова, Монастырке и Лосином.

«С начала года интернет-трафик на ряде базовых станций региона вырос на 20%, мы видим тренд на сохранение такой динамики и в будущем. Для того, чтобы наши клиенты и дальше могли пользоваться быстрым интернетом, мы определили 100 локаций области, где построили новые телеком-объекты и сделали серьезный апгрейд существующих», — поделилась подробностями директор «МегаФона» в Свердловской области Инна Джур.

Также модернизация сети расширила возможности звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более четким звуком.
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