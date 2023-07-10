«МегаФон» увеличил скорость и качество мобильного интернета на 100 локациях Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Международная компания Ookla провела независимое исследование, в котором признала ...16.03.2023 «МегаФон» поставил новые интернет-станции 4G в Академическом районе и микрорайоне Светлый Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. «МегаФон» расширил емкость сети и запустил новые базовые станции 4G в Академическом ...29.11.2022 «МегаФон» улучшил качество связи и интернета для 200 тыс. жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Специалисты «МегаФона» осенью улучшили качество связи и интернета для 200 тыс. жителей ...01.08.2022 «МегаФон» улучшил качество интернета для 300 тыс. жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. «МегаФон» обновил и установил новые 4G-станции в 31 населенном пункте Свердловской ...05.08.2019 «МегаФон» улучшил качество телеком-инфраструктуры сети 4G на Урале
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. «МегаФон» создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных, ...