В Екатеринбурге пройдет конференция о цифровизации туристических продуктов

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В Екатеринбурге 14 июня в коворкинг-центре «Точка кипения» состоится конференция «Цифровая трансформация и продвижение туристических продуктов 2023». Мероприятие организовано компанией QVEDO при участии Уральской ассоциации туризма и общественной организации «Деловая Россия».



Спикеры обсудят цифровые инструменты продвижения туристических продуктов, новые механизмы бронирования и оплаты турпродуктов. Также будут затронуты вопросы повышения уровня безопасности в туризме путем развития инфраструктуры, обеспечивающей цифровое покрытие туристских территорий, внедрения gps-трекеров и других технологий.



В качестве спикеров на конференции выступят президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и директор по развитию мобильной платформы QVEDO Артем Горожин.



Мероприятие состоится с 10.00 до 14.00 по местному времени. Регистрация на конференцию еще открыта.