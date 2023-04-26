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Вчера, 13:24

В Екатеринбурге пройдет конференция о цифровизации туристических продуктов

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В Екатеринбурге 14 июня в коворкинг-центре «Точка кипения» состоится конференция «Цифровая трансформация и продвижение туристических продуктов 2023». Мероприятие организовано компанией QVEDO при участии Уральской ассоциации туризма и общественной организации «Деловая Россия».

Спикеры обсудят цифровые инструменты продвижения туристических продуктов, новые механизмы бронирования и оплаты турпродуктов. Также будут затронуты вопросы повышения уровня безопасности в туризме путем развития инфраструктуры, обеспечивающей цифровое покрытие туристских территорий, внедрения gps-трекеров и других технологий.

В качестве спикеров на конференции выступят президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и директор по развитию мобильной платформы QVEDO Артем Горожин.

Мероприятие состоится с 10.00 до 14.00 по местному времени. Регистрация на конференцию еще открыта.

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