АКРА прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на 1%

УрБК, Москва, 13.06.2023. По итогам текущего года российская экономика вырастет на 1%. Об этом заявил генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, сообщает «Прайм».



«Рост ВВП в реальной величине будет, я думаю, на уровне 1%, может быть, чуть больше. Источники роста кроются внутри России, в основном это продолжение структурной перестройки, в частности, обрабатывающая промышленность», — рассказал М. Сухов.



Эксперт также считает, что по итогам 2024 года экономика превысит показатели 2021 года.