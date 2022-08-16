АКРА прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на 1%

УрБК, Москва, 13.06.2023. По итогам текущего года российская экономика вырастет на 1%. Об этом заявил генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, сообщает «Прайм».
«Рост ВВП в реальной величине будет, я думаю, на уровне 1%, может быть, чуть больше. Источники роста кроются внутри России, в основном это продолжение структурной перестройки, в частности, обрабатывающая промышленность», — рассказал М. Сухов.
Эксперт также считает, что по итогам 2024 года экономика превысит показатели 2021 года.
УрБК, Москва, 13.06.2023. Инфляция в России к концу 2023 года ускорится до 5,5%, а вернуться к целевому уровню в 4% ...16.08.2022 АКРА: Восстановление российской экономики может начаться летом 2023 года
УрБК, Москва, 16.08.2022. Восстановление российской экономики начнется летом 2023 года. Но его темпы будут небольшими ...11.02.2022 Банк России прогнозирует рост ВВП в 2022 году в 2-3%
УрБК, Москва, 11.02.2022. Рост ВВП РФ в 2022 году составит 2-3%. Об этом говорится в обновленном базовом прогнозе Банка ...23.09.2020 Гендиректор АКРА Михаил Сухов прогнозирует закрытие сотни банков за три года
В ближайшие три года количество банков в России сократится на сотню, такой прогноз сделал генеральный директор ...23.09.2020 Гендиректор АКРА Михаил Сухов прогнозирует закрытие сотни банков за три года
УрБК, Москва, 23.09.2020. В ближайшие три года количество банков в России сократится на сотню, такой прогноз сделал ...