В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это близко к показателям предыдущего месяца, написал в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.



По его словам, число подписанных в мае договоров, которые уже прошли регистрацию, составило более 2 тыс. штук.



«Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в мае 2023 — на отметке 2,7 тыс. сделок. Это в 4,7 раза превышает показатели кризисного мая 2022 года и заметно (+67%) превышает уровень активного 2021 года», — отметил М. Хорьков.