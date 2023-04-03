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Сегодня, 15:01

Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза

В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

По его словам, этот показатель в 1,5 раза больше предыдущего месяца и лишь на 23% меньше ажиотажного марта 2022 года.

«Число подписанных в марте договоров (которые уже прошли регистрацию) — около 1,7 тыс. штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в марте 2023 на уровне 2,4-2,5 тыс. сделок. Это меньше аналогичного периода 2022 года, но заметно превышает уровень 2021», — отмечает М. Хорьков.

Он считает, что хорошие результаты продаж объясняются расширением ассортимента. Так, объем предложения продолжает быстро расти, обновляя максимальные показатели. По словам М. Хорькова, в марте число нереализованных квартир (строящихся и сданных) составило 44,5 тыс.

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