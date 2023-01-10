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Вчера, 10:39

Российский авторынок может достигнуть допандемийных показателей к 2030 году

УрБК, Москва, 13.06.2023. Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей РФ достигнет допандемийных показателей (1,76 млн проданных машин) только к 2030 году. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Развитие отечественного автопрома также осуществляется в соответствии с утвержденной в конце прошлого года стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. Согласно ее целевым показателям, в данных сегментах рынок приблизится к допандемийным показателям к 2030 году. Мы пока эти параметры считаем для себя актуальными», — сказал он.

Напомним, что, по данным «АвтоВАЗа», в 2022 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей упал на 59%. В стране за год реализовали 676 тыс. машин.

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