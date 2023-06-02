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Официальный курс доллара США вырос на 54 коп., евро — на 96 коп.

УрБК, Москва, 09.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 54,87 коп., до 82,64 руб., евро — на 96,78 коп., до 89,00 руб.

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