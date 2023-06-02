Официальный курс доллара США вырос на 54 коп., евро — на 96 коп.

УрБК, Москва, 09.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 54,87 коп., до 82,64 руб., евро — на 96,78 коп., до 89,00 руб.
УрБК, Москва, 09.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июня 2023 года. Курс долл. США ...Вчера, 09:41 Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 08.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2023 года. Курс долл. США ...02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро вырос на 52 коп.
УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2023 года. Курс долл. США ...02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 7 коп.
УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня 2023 года. Курс долл. США ...01.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро снизился на 1 коп.
УрБК, Москва, 01.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2023 года. Курс долл. США ...