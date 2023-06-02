Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107,4 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. По состоянию на 5 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 107 тыс. 456 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,3%, за месяц — на 0,8%.