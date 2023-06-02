УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:01

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107,4 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. По состоянию на 5 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 107 тыс. 456 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,3%, за месяц — на 0,8%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.06.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. По состоянию на 29 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

15.05.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 106,5 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. По состоянию на 8 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

19.04.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 106,3 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. По состоянию на 17 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

23.03.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105,7 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. По состоянию на 20 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

10.03.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. По состоянию на 6 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

Популярные новости
Сегодня, 11:43На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2023 (236)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18