Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 105 тыс. 456 рублей за кв. метр

По состоянию на 27 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 105 тыс. 456 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель снизился на 0,25%, за месяц — вырос на 0,6%.