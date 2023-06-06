Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 87 коп.

УрБК, Москва, 09.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 63,49 коп., до 82,09 руб., евро — на 87,28 коп., до 88,03 руб.