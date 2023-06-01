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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. С 29 мая по 5 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 6,29%, до 53,41 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 2,95%, до 54,22 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 2,51%, до 640,77 руб. за кг), а также на охлажденных и мороженых кур (на 1,48%, до 172,75 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 15,32%, до 144,42 руб. за кг), репчатый лук (на 9,63%, до 66,44 руб. за кг), капусту (на 7,39%, до 61,04 руб. за кг), свежие огурцы (на 3,58%, до 116,64 руб. за кг), а также на сосиски и сардельки (на 3,34%, до 496,21 руб. за кг).

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