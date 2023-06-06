Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 08.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 20,79 коп., до 81,45 руб., евро — на 21,32 коп., до 87,16 руб.