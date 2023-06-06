Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 08.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 20,79 коп., до 81,45 руб., евро — на 21,32 коп., до 87,16 руб.
УрБК, Москва, 06.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июня 2023 года. Курс долл. США ...02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро вырос на 52 коп.
УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2023 года. Курс долл. США ...02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 7 коп.
УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня 2023 года. Курс долл. США ...01.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро снизился на 1 коп.
УрБК, Москва, 01.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2023 года. Курс долл. США ...31.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 61 коп.
УрБК, Москва, 31.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 мая 2023 года. Курс долл. США ...