УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:41

Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 08.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 20,79 коп., до 81,45 руб., евро — на 21,32 коп., до 87,16 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 45 коп., евро снизился на 6 коп.

УрБК, Москва, 06.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июня 2023 года. Курс долл. США ...

02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро вырос на 52 коп.

УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2023 года. Курс долл. США ...

02.06.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 7 коп.

УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня 2023 года. Курс долл. США ...

01.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро снизился на 1 коп.

УрБК, Москва, 01.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2023 года. Курс долл. США ...

31.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 61 коп.

УрБК, Москва, 31.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 мая 2023 года. Курс долл. США ...

Популярные новости
22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга12.05.2023В Екатеринбурге с 12 по 14 мая из-за ярмарки выходного дня будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года
Архив новостей
Июнь 2023 (187)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18