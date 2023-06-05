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В Свердловской области горят 3,4 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Свердловской области по состоянию на утро 8 июня остаются активны восемь лесных пожаров общей площадью 3,4 га. Из них семь локализованы на площади 3 тыс. га, сообщает департамент информационной политики региона.

В борьбе с огнем задействованы более 600 человек и 100 единиц спецтехники. За минувшие сутки было потушено 19 пожаров на площади 1 тыс. 011 га.

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