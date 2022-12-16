Число выпущенных в России банковских карт превысило 400 млн штук

УрБК, Москва, 07.06.2023. По итогам I квартала 2023 года в России у физических лиц насчитывается более 400 млн активных банковских карт. Однако за три месяца было эмитировано 11,3 млн новых карт, что на 8% уступает результату аналогичного периода прошлого года и на 5,8% — IV квартала 2022 года. Об этом сообщается в статистическом бюллетене Банка России.
В то же время число карт, по которым в течение января-марта проводились операции, снизилось на 7,39 млн штук — до 245,3 млн. В последний раз число используемых карт сокращалось во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
Среди популярных операций самую заметную отрицательную динамику показало снятие наличных: минус 15%, до 6,9 трлн руб. Еще просел объем «прочих операций» — на 13,7%, до 17,2 трлн руб., а также оплаты товаров и услуг — на 6,6%, до 11,7 трлн руб.
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