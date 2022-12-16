Число выпущенных в России банковских карт превысило 400 млн штук

Число безналичных операций на Среднем Урале за год выросло на 9%

УрБК, Москва, 07.09.2021. На конец II квартала в России в обращении было 314,8 млн дебетовых и кредитных банковских ...

Число банковских карт в РФ за год выросло на 30 млн штук

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. По итогам IV квартала 2020 года общее число банковских карт, эмитированных в ...

В России в 2018 году доля операций по оплате товаров и услуг в общем числе транзакций по картам составила 76%

УрБК, Москва, 18.03.2019. В России в 2018 году доля операций по оплате товаров и услуг в общем количестве транзакций по ...