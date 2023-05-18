В Екатеринбурге четырехкомнатные квартиры на вторичном рынке за год подешевели на 2%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир с четырьмя и более комнатами на вторичном рынке жилья в мае 2023 года составила 9,3 млн руб. За год этот показатель снизился на 2% (в мае 2022 года — 9,5 млн руб.), говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
При этом больше всего подешевели за год такие квартиры в Калининграде (на 20%), Казани (на 19%) и Сочи (на 17%).
Согласно исследованию, лидерами по снижению цен на студии на вторичном рынке жилья стали Калининград (на 17%), Воронеж (на 8%) и Санкт-Петербург (на 7%). Однокомнатные квартиры заметнее всего подешевели в Калининграде (на 16%), Санкт-Петербург (на 7%) и Казани (на 6%).
Цены на «двушки» и «трешки», в свою очередь, сильнее всего снизились в Калининграде (по 16%), Сочи (на 10% и 13% соответственно) и Санкт-Петербурге (на 8% и 12%).
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