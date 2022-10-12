УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:44

Школа № 40 в Екатеринбурге будет сдана на год раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Школа № 40, которая строится в Октябрьском районе Екатеринбурга, примет первых учеников 1 сентября 2023 года. Объект будет сдан на год раньше срока. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов по итогам объезда муниципалитета.

Школа № 40 в Екатеринбурге будет сдана на год раньше срока

«Это объект, который очень ждут жители Октябрьского района. Было поручение президента о строительстве новой школы. Но вот удалось только год назад выйти на площадку. Работы ведутся очень хорошими темпами. Работы идут параллельно и на внутренней отделке, и по благоустройству. Я абсолютно уверен, что мы с первого сентября этого года, на год раньше срока, уже запустим образовательный процесс», — сообщил А. Орлов.

Новая школа на 1 тыс. мест строится в рамках государственной программы. Площадь помещений учебного заведения превысит 26 тыс. кв. м. В нем будут три спортивных зала, столовая на 510 мест, актовый зал на 430 мест, современные классы (в том числе медиакласс), общественные пространства, благоустроенная территория. Среди особенностей нового здания — эксплуатируемая кровля. На верхних этажах уже созданы террасы: открытая и закрытая. Среди детей проведут конкурс, в рамках которого они предложат варианты использования этих элементов здания.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.10.2022 Стройки к юбилею

В Екатеринбурге продолжается строительство учебных учреждений и благоустройство общественных пространств ...

04.05.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проконтролировал ход строительства нового корпуса гимназии № 120

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил с рабочим визитом строительную площадку ...

19.01.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый корпус школы № 167

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов принял участие в открытии нового корпуса ...

21.10.2021 В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство нового детского сада и школы

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил строящиеся социальные объекты в Академическом ...

23.04.2010 Школа в районе «Академический» будет сдана к началу нового учебного года

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2010. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий провел штаб по возведению новой школы, которая ...

Популярные новости
22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации12.05.2023В Екатеринбурге с 12 по 14 мая из-за ярмарки выходного дня будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года
Архив новостей
Июнь 2023 (156)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18