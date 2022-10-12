Школа № 40 в Екатеринбурге будет сдана на год раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Школа № 40, которая строится в Октябрьском районе Екатеринбурга, примет первых учеников 1 сентября 2023 года. Объект будет сдан на год раньше срока. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов по итогам объезда муниципалитета.
«Это объект, который очень ждут жители Октябрьского района. Было поручение президента о строительстве новой школы. Но вот удалось только год назад выйти на площадку. Работы ведутся очень хорошими темпами. Работы идут параллельно и на внутренней отделке, и по благоустройству. Я абсолютно уверен, что мы с первого сентября этого года, на год раньше срока, уже запустим образовательный процесс», — сообщил А. Орлов.
Новая школа на 1 тыс. мест строится в рамках государственной программы. Площадь помещений учебного заведения превысит 26 тыс. кв. м. В нем будут три спортивных зала, столовая на 510 мест, актовый зал на 430 мест, современные классы (в том числе медиакласс), общественные пространства, благоустроенная территория. Среди особенностей нового здания — эксплуатируемая кровля. На верхних этажах уже созданы террасы: открытая и закрытая. Среди детей проведут конкурс, в рамках которого они предложат варианты использования этих элементов здания.
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