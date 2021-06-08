В Екатеринбурге отметили лучших налогоплательщиков

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Конкурсная комиссия под руководством замглавы Екатеринбурга Андрея Корюкова подвела итоги общегородского конкурса на звание лучшего налогоплательщика по итогам 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
К конкурсу присоединились 20 организаций из разных отраслей экономики. Для крупных предприятий условием участия был объем налоговых платежей от 100 млн руб., для малых и средних — от 5 млн руб.
Также были награждены компании, которые внесли значительный вклад в доходную часть бюджета Екатеринбурга. Эти организации направили в консолидированный региональный бюджет более 5 млрд 896 млн руб., инвестировали в техническое перевооружение 5 млрд 936 млн руб., а также перечислили на социальные мероприятия более 627 млн руб.
Награждение лучших налогоплательщиков пройдет на торжественном мероприятии в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром».
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