В Екатеринбурге 13 предприятий стали победителями конкурса «Лучший налогоплательщик 2023 года»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Конкурсная комиссия под председательством заместителя главы Екатеринбурга Андрея Корюкова подвела итоги общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик 2023 года», сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, лучшими налогоплательщиками стали ПАО «Россети Урал», АО «Уральский завод металлоконструкций», АО «Аэропорт Кольцово», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский», ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов, 108», АО «Уралметаллургмонтаж 2», ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Застройщик», АО «Управляющая компания «Академический», ООО «Предприятие Химпродукция XXI», АО «Гарант» и ООО «Дисплей Электроникс».



«Эти налогоплательщики перечислили в 2023 году в областной и городской бюджеты более 17,8 млрд руб., произвели вложение инвестиций в основной капитал на техническое перевооружение в сумме 8 млрд руб., направили на социальные мероприятия более 889 млн руб.», — уточнили в горадминистрации.



Кроме этого, конкурсная комиссия приняла решение о награждении участников конкурса, внесших значительный вклад в доходную часть бюджета города. Среди них Уральский банк ПАО Сбербанк, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, «Научно-производственное предприятие «Старт» имени А.И. Яскина», «Уральский завод химического машиностроения», «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых», «Свердловская пригородная компания», «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» и «Торгово-Сервисный АвтоЦентр «ИЮЛЬ».



Награждение победителей состоится в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в этом году в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Темой выставки стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером выступят Объединенные Арабские Эмираты.