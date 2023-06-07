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«Уральские авиалинии» попали в число лучших налогоплательщиков Екатеринбурга за 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Администрация Екатеринбурга подвела итоги ежегодного конкурса на звание лучшего налогоплательщика. В конкурсе участвовали 20 крупнейших организаций центральных отраслей экономики, обеспечившие поступление налоговых платежей в бюджет. Среди участников был авиаперевозчик «Уральские авиалинии».

В итоге компания была признана соответствующей ряду социально значимых критериев, в том числе по уровню зарплаты и объему налоговых отчислений. Такой вердикт вынесла конкурсная комиссия под руководством заместителя главы Екатеринбурга Андрея Корюкова.

«Уральские авиалинии» — социально-ответственная компания, мы понимаем значимость платежей в бюджет, от наполнения которого зависит жизнь сотен и даже тысяч людей. Мы живем в этом городе, платим налоги здесь — значит, даем возможность развиваться нашему городу, делать его еще привлекательнее и комфортнее», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Награждение «Уральских авиалиний» дипломом администрации Екатеринбурга прошло в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.
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