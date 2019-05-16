Доходы бюджета Свердловской области выросли на 35,3 млрд рублей

В региональном минфине проанализировали динамику поступления доходов в бюджет Свердловской области за январь-апрель ...

Поступления НДФЛ в бюджет Свердловской области в январе-апреле выросли на 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Свердловской области выросли на ...

В I полугодии доходы бюджета Свердловской области выросли на 10,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2013. По итогам 10 месяцев 2013 года в консолидированный бюджет Российской Федерации с ...

Поступления налоговых и неналоговых платежей в свердловский бюджет в текущем году снизились на 0,4 млрд рублей

С начала года в бюджет Свердловской области поступило более 70 млрд налоговых и неналоговых платежей

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2013. По итогам работы за 7 месяцев 2013 года в консолидированный бюджет Российской Федерации ...