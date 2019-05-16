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Доходы бюджета Свердловской области выросли на 35,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. За январь-апрель 2023 года в бюджет Свердловской области поступило 139,9 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. Доходы областной казны выросли на 35,3 млрд руб. Такой результат в первую очередь обеспечен увеличением поступлений платежей по налогу на прибыль организаций. Об этом рассказал министр финансов региона Александр Старков в ходе доклада в Законодательном собрании.

Поступления по налогу на прибыль организаций составили 73,2 млрд руб. — 52% от суммы налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Это на 23,5 млрд руб. больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также доходы с НДФЛ выросли до 28,3 млрд руб. (плюс 500 млн), акцизов — до 9,1 млрд руб. (плюс 1,2 млрд), по упрощенной системе налогообложения — до 8,6 млрд руб. (плюс 1,6 млрд). Неналоговые доходы увеличились на 1,3 млрд руб., до 3,8 млрд руб.

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