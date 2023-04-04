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В Екатеринбурге по итогам голосования за объекты благоустройства в 2024 году победил летний парк «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Наибольшее количество голосов набрал летний парк «Уралмаш»: в его пользу высказались 85 тыс. 378 горожан, что составило 61% от общего числа голосов, рассказала сегодня на брифинге председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.

Напомним, что в течение полутора месяцев жители города могли отдать свой голос за одну из пяти площадок, которые будут благоустроены в 2024 году. В голосовании участвовали следующие объекты: летний парк «Уралмаш», парк Чкалова, парк 50-летия ВЛКСМ, парк Энгельса и сквер им. Титова.

Парк 50-летия ВЛКСМ занял второе место в рейтинге, набрав 21 тыс. 098 голосов, или 15%. На третьем месте парк Чкалова, набравший 15 тыс. 095 голосов, что составило 11% от общего числа. Замыкают пятерку парк Энгельса — 14 тыс. 292 голоса, или 10%, и сквер им. Титова, за который высказались 4 тыс. 660 горожан, что составило 3% от общего числа принявших участие в голосовании.

Всего в выборе объектов благоустройства в рамках проекта ФКГС в этом году приняло участие 140 тыс. 523 жителя Екатеринбурга. В следующем году проект будет продолжен.

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