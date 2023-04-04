В Екатеринбурге по итогам голосования за объекты благоустройства в 2024 году победил летний парк «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Власти напомнили жителям Екатеринбурга о том, что 15 апреля стартует голосование за ...

Власти напомнили жителям Екатеринбурга о предстоящем голосовании за объекты благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В Екатеринбурге подведены предварительные итоги сбора предложений горожан о выборе ...

В Екатеринбурге подвели предварительные итоги голосования по объектам для первоочередного благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш» ...

На благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выделят 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге приняли участие уже 52 ...

Преображенский парк лидирует в голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге

В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге уже приняли участие более 5,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства в рамках ...