Роспотребнадзор по Свердловской области начнет искать опасный сидр в торговых точках региона

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области будет искать опасный для жизни граждан сидр в магазинах, не прибегая к внеплановым проверкам. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских во время выступления в областном Законодательном собрании.



«К сожалению, проверки мы сейчас начать не можем. Вы все прекрасно знаете ограничения, которые есть. Пока не реализован риск, здесь сложно согласовывать с прокуратурой. Но есть другие технологии. Мы будем проводить мероприятия, для которых не требуется взаимодействие с предпринимателями, но можно увидеть в зале эту продукцию. В случае выявления будем обращаться в прокуратуру и надеемся на понимание по скорейшей организации внеплановых проверок. Снять продукцию с реализации можно только в рамках контрольно-надзорного мероприятия — внеплановой проверки. Поэтому такой технологией идем, надеемся, что все поймаем», — рассказал Д. Козловских.



Из его слов можно предположить, что специалисты ведомства будут проводить некие тайные инспекции или обращаться к разрешенным механизмам проверок. И уже после получения информации об опасном товаре они будут инициировать полноценную внеплановую проверку. Напомним, что в России до конца 2023 года действует мораторий на проверки бизнеса, исключения делаются только для объектов высокой и чрезвычайно высокой категорий рисков.



Случаи отравления яблочным сидром зафиксированы в нескольких регионах страны: в Чувашии, Пермском крае, Ульяновской и Самарской областях. Из-за опасного напитка уже погибли 28 человек.