В Челябинске средняя стоимость «квадрата» производственных объектов за год выросла более чем на 50%

УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I квартале 2023 года составила 37 млн руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 37%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Помимо этого, средняя стоимость квадратного метра выставленных на продажу производственных объектов в Челябинске за указанный период составила 21 тыс. руб. За год она выросла на 52%.



Также за год снизилась площадь производственных объектов, выставленных на продажу в столице Южного Урала. В частности, в 2022 году она составляла 2 тыс. кв. м., в 2023 — 1,8 тыс.



Что касается аренды таких объектов, ее стоимость I квартале 2023 года составила 80 тыс. руб., увеличившись за год на 14%. Средняя цена аренды «квадрата» выросла за 12 месяцев на 22%, до 213 руб. Площадь таких объектов за год снизилась — с 400 до 376 кв. м.