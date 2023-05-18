В Екатеринбурге средняя стоимость аренды производственных объектов за год снизилась на 15%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I квартале 2023 года составила 33 млн руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 1%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Помимо этого, средняя стоимость квадратного метра выставленных на продажу производственных объектов в Екатеринбурге за указанный период составила 25 тыс. руб. За год она снизилась на 10%.



Также за год выросла площадь производственных объектов, выставленных на продажу в столице Урала. В частности, в 2022 году она составляла 1 тыс. 157 кв. м., в 2023 — 1,3 тыс.



Что касается аренды таких объектов, ее стоимость I квартале 2023 года составила 70 тыс. руб., снизившись за год на 15%. Средняя цена аренды «квадрата» уменьшилась за 12 месяцев на 2%, до 280 руб. Площадь таких объектов за год снизилась — с 285 до 250 кв. м.