Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,95 руб., евро — 86,83 руб.

УрБК, Москва, 06.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США сохраняется на прежнем уровне, а евро начал расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 80,95 руб., европейской — 86,83 руб. На момент закрытия торгов 5 июня курс доллара США составлял 80,95 руб., евро — 86,79 руб.

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