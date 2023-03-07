Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,75 руб., евро — 86,83 руб.

УрБК, Москва, 02.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США сохраняется на прежнем уровне, евро — растет. По состоянию на 10.15 курс американской валюты составляет 80,75 руб., европейской — 86,91 руб. На момент закрытия торгов 1 июня курс доллара составлял 80,75 руб., евро — 86,83 руб.

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