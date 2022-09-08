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В 2022 году на реализацию экологических проектов на Урале предприятия ЕВРАЗа направили порядка 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Руководство предприятий ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК во Всемирный день охраны окружающей среды подвело итоги работы экологических служб. Так, в 2022 году на природоохранную программу ЕВРАЗа на Урале было направлено более 2,5 млрд руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

«В соответствии с экологической политикой ЕВРАЗа мы планомерно снижаем нагрузку на окружающую среду. Снижение выбросов в атмосферу и очистка технической воды — приоритетные направления, работу по ним мы ведем более 10 лет. Модернизация оборудования, внедрение наилучших доступных технологий, закрытие устаревших производств обеспечивает постоянное и планомерное снижение объема выбросов загрязняющих веществ», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

В 2022 году на реализацию экологических проектов на Урале предприятия ЕВРАЗа направили порядка 2,5 млрд рублей
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Стоит добавить, что в 2023 году комбинаты ЕВРАЗа продолжат реализацию природоохранных мероприятий. Так, на ЕВРАЗ НТМК уже ведется работа по реконструкции установки биохимической очистки воды и модернизации газоотводящих трактов в конвертерном цехе, а на ЕВРАЗ КГОК продолжат проработку установки системы мониторинга на фабрике окускования.

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