Основные работы по благоустройству в парке Энгельса завершатся к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Основные работы по благоустройству парка Энгельса в Екатеринбурге будут завершены к 300-летию города. Окончательно обновленное пространство будет готово осенью, когда специалисты проведут высадку новых зеленых насаждений. Об этом сегодня на брифинге рассказала председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.



Реконструкция парка проходит на основе проекта, разработанного в 2019 году, в который были внесены необходимые изменения. При этом некоторые работы, в частности удаление 20 старых деревьев и кронирование 140 из тех, что остались в парке, были проведены еще весной.



В настоящий момент проводятся работы по созданию нового пандуса для маломобильных слоев населения со стороны улиц Малышева — Бажова. Кроме того, будет приведен в соответствие с современными требованиями безопасности уже существующий пандус со стороны улицы Бажова. Также специалисты установят в парке новую систему освещения, ливневую канализацию, построят новые спортивные площадки и зоны для отдыха.



«Работы по благоустройству дорожек, освещения, МАФов, детского игрового оборудования будут завершены ко Дню города. Но в полной мере парк заработает, когда будут посажены деревья. Посадки растений сейчас проводить нельзя. Это будет сделано в сентябре», — рассказала спикер.



Напомним, что все затраты по реконструкции парка взяла на себя компания «УГМК-Агро». Проводимые ею работы контролирует ряд подведомственных учреждений в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга.