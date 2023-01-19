«Атомстройкомплекс» приступил к строительству кровли новой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса», строящего новую поликлинику в Академическом районе Екатеринбурга, начали кровельные работы, внутреннюю отделку помещений и прокладку внутренних инженерных сетей здания. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Работы на объекте идут в соответствии с графиком. На следующем этапе будет выполнено благоустройство территории вокруг здания. Проект предусматривает подъездные пункты для автотранспорта, пешеходные дорожки с жестким нескользким покрытием и освещение.
Строительство медицинского учреждения началось в конце 2022 года в границах улиц Академика Вавилова и Академика Парина. Общая площадь здания составит 16 тыс. кв. м. За день оно сможет принять 1,2 тыс. пациентов. Поликлиника должна начать работать в 2024 году.
В пресс-службе «Атомстройкомплекса» отметили, что строительство медицинских учреждений требует нетиповых архитектурных и инженерных решений, поскольку необходимо учитывать большой поток посетителей, в том числе маломобильных, а также предусмотреть точки подключения специального высокотехнологичного оборудования, которое используется в медицинских центрах.
Для работы над медицинскими объектами необходим опыт и особые компетенции, и в портфолио компании «Атомстройкомплекс» несколько передовых медицинских объектов, в числе которых Областной перинатальный центр ОДКБ № 1, Екатеринбургский медицинский научный центр Роспотребнадзора, Центр медицины катастроф, несколько подразделений МНТК «Микрохирургия глаза», «Клиники сердца» и другие медучреждения.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
В «Атомстройкомплексе» отмечают, что стремятся к комплексному развитию города и делают все возможное, чтобы обеспечить жителей не только качественным жильем, но и всей необходимой инфраструктурой. В Академическом районе, помимо поликлиники, застройщик уже успешно построил и передал городу несколько детских дошкольных образовательных учреждений. Сейчас завершается строительство очередного садика в микрорайоне Мичуринский на 250 мест, идет строительство школы на 1,2 тыс. мест.
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